Tesla переводит в онлайн продажу Model 3

Американская компания Tesla полностью перешла на продажи в режиме онлайн своего электромобиля Model 3, снизив его цену до 35 тысяч долларов, к которой она стремилась с начала производства этой модели в 2017 году, но которая до последнего времени составляла 45 тысяч.

Однако заявленная стоимость - минимальная. Установленная в этой комплектации батарея позволит преодолеть без подзарядки около 350 километров. Комплектация с максимальным расстоянием пробега на одной зарядке до 520 километров обойдется уже в 43 тысячи долларов.

Желающим получить автомобиль с автопилотом, придется выложить дополнительно еще 3 тысячи долларов. А оснащение опцией полного автопилота, когда машина в состоянии самостоятельно двигаться в потоке по заданному адресу и парковаться, обойдется еще на 5 тысяч дороже.

Tesla рассчитывает, что продажи новых бюджетных моделей повысят спрос, а закрытие автомагазинов сократит издержки.