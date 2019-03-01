Швеция: жёнам боевиков обратный путь заказан

Власти отказались пустить в Швецию её гражданку - жену боевика группировки "Исламское государство". Женщина, чьё имя не называется, бежала в Сирию шесть лет назад, там вышла замуж и родила двоих детей, с которыми теперь желает вернуться на родину.

"Я хочу вернуться домой, однажды проснуться в Швеции, будто и не было последних шести лет. Хочу похоронить эти воспоминания, просто забыть об этом навсегда", - говорит она сама.

Некоторые шведские партии выступили с предложением лишать гражданства примкнувших к джихадистам соотечественников.

"Да, это разумный способ защитить Швецию от исламизма. Я не вижу иного пути. Не исключено, что нам придётся держать людей под стражей в течение длительного времени, пока мы выясняем, куда их перенапривить. Но Швеция - точно не вариант", - поясняет Адам Мартинен, представитель партии "Шведские демократы".

Ранее в Великобританию не пустили Шамиму Бегум, которая в 15-летнем возрасте уехала в Сирию и присоединилась к исламистам. МВД страны приняло решение лишить её подданства. Многие восприняли эту меру как нарушающую права человека.