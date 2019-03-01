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Венесуэла

Гуайдо вернётся в Венесуэлу вопреки угрозе ареста

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 Ольга Кепински 
Гуайдо вернётся в Венесуэлу вопреки угрозе ареста
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REUTERS/Ueslei Marcelino
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Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо планирует вернуться на родину вопреки угрозам официального Каракаса арестовать его.

Об этом сам глава Нацассамблеи Венесуэлы сообщил во время визита в Бразилию.

"Как вы знаете, мне и моей семье угрожает режим Мадуро, в том числе и арестом. Но это не помешает нам вернуться в Венесуэлу на этой неделе не позже понедельника", – заявил Гуайдо.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, 22 февраля прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В понедельник после участия в заседании Группы Лимы в Боготе он заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе.

В среду Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, разрешила Гуайдо пребывать за пределами республики "более 5 дней, начиная с 23 февраля".

Как заявил журналистам постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада, судьба Хуана Гуайдо после его возвращения из Колумбии будет решаться в Верховном суде Венесуэлы.

После визита в Бразилию и встречи с новоиспеченным президентом Жаиром Болсонару перед своим возвращением в Венесуэлу Гуайдо планирует посетить Парагвай и встретиться с главой страны Марио Абдо Бенитесом. Эта страна первой разорвала дипотношения с режимом Мадуро и признала Гуайдо временным президентом.