Что может ждать Нетаньяху после предъявления обвинений в коррупции?

В четверг генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил о намерении предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Заявление было обнародовано всего за шесть недель до парламентских выборов, в которых намерена участвовать партия Нетаньяху. Если против политика, который баллотируется на свой пятый срок, выдвинут обвинения, он станет первым в истории страны действующим премьер-министром, столкнувшимся с уголовным преследованием.

Euronews разбирается, в чем конкретно подозревают главу израильского кабинета и что это значит для его политической карьеры.

В чем обвиняют Нетаньяху?

Премьер-министру грозят обвинения по трем пунктам:

Дело "1000" предполагает, что Нетаньяху принимал подарки суммарной стоимостью 300 тысяч долларов от известного голливудского продюсера и гражданина Израиля Арнона Милчена, а также от миллиардера Джеймса Пэкера. Милчен и Пэкер отрицают обвинения.

Дело "2000" подозревает премьер-министра в заключении сделки с владельцем самой популярной газеты Израиля "Едиот ахронот" ("Последние новости" - прим.). В соответствии с этой договоренностью Нетаньяху, предположительно, содействовал принятию закона, замедляющего рост популярности газеты-соперника взамен на благожелательное освещение своей деятельности.

Дело "4000" предполагает, что Нетаньяху лоббировал законодательные льготы ведущей израильской телекоммуникационной компании Bezeq Telecom Israel в обмен на позитивное освещение своей деятельности на новостном сайте Walla, подконтрольном бывшему президенту компании.

Премьер-министр отверг все обвинения и заявил, что является жертвой "охоты на ведьм" со стороны политиков левого крыла и СМИ.

Когда начнется судебное разбирательство?

Расследование возможных нарушений в период работы Нетаньяху на посту премьера длится уже больше трех лет. Решение о предъявлении обвинений должно быть принято на предварительных слушаниях, которые, скорее всего, пройдут после выборов 9 апреля. Если премьер-министру удастся доказать свою невиновность, то есть вероятность, что обвинения не будут предъявлены.

Если судебное разбирательство все-таки начнется, то за подкуп Нетаньяху грозит до 10 лет тюрьмы или штраф. За мошенничество или злоупотребление общественным доверием он может получить до трех лет тюрьмы.

Как обвинения могут сказаться на политической карьере Нетаньяху?

Оппозиция потребовала отставки премьер-министра, но закон не обязывает его уйти с должности. Политик ясно дал понять, что не собирается этого делать, добавив, что намерен служить гражданам Израиля еще "много лет".

Тем не менее, если обвинения будут предъявлены, политическая карьера Нетаньяху окажется под угрозой, считают эксперты. Попав в аналогичную ситуацию, бывший премьер-министр страны Эхуд Ольмерт потерял поддержку собственной партии и был вынужден уйти в отставку.

Даже если Нетаньяху останется у власти, возможное судебное разбирательство может пошатнуть сильные позиции его коалиции на выборах. Новый союз, который сформировали его главные оппоненты - бывший главнокомандующий вооруженными силами Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид, может изменить баланс в пользу левоцентристского блока.