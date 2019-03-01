Пакистан передал Индии пленённого пилота

Обещание сдержано.

Пакистан освободил попавшего в плен пилота индийских ВВС. Абхинандан Вартхаман уже вернулся на родину через единственный действующий между странами пограничный пункт "Вага". Возвращение военного летчика транслировали индийские телеканалы.

Командир звена ВВС Индии был сбит в минувшую среду во время первого воздушного сражения между странами со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года.

В среду пакистанская армия сообщила, что сбила два самолета ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. В Нью-Дели, в свою очередь, заявили о воздушном бое, в результате которого обе стороны потеряли по истребителю.

Хан заявил, что освобождение пилота - мирный жест в целях деэскалации конфликта.

Индия в свою очередь представила в четверг обнаруженные части ракеты, которыми вооружены самолеты F-16 как доказательство участия истребителей ВВС Пакистана в атаке на Индию.

Премьер-министр страны Нарендра Моди ранее заявил об отказе обсуждать с Пакистаном условия освобождения задержанного пилота, а также о том, что террористы не смогут остановить продвижение Индии по пути развития.

Глава правительства Индии сделал это заявление спустя сутки после авиаудара пакистанских ВВС по индийским позициям в северном штате Джамму и Кашмир. Во вторник авиация Индии атаковала учебно- тренировочный лагерь группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части Кашмира в ответ на нападение ее боевиков 14 февраля на колонну индийских военных, в результате которой погибли 45 человек.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.