Протесты в Алжире против выдвижения Бутефлики на новый срок

В Алжире первый день весны ознаменовался массовыми акциями протеста против выдвижения президента Абдельазиза Бутефлики на 5-й срок. В пятницу многотысячные митинги прошли в крупнейших городах страны. Сообщается о десятках пострадавших в результате столкновений с полицией.

"Не дадим одурачивать народ", "Нет пятому сроку" - под такими лозунгами в столице Алжира протестующие намеревались пройти к президентскому дворцу Аль-Мурадия, а также к зданию парламента. Однако полиция заблокировала все подступы и применила слезоточивый газ для разгона манифестантов.

"20 лет у власти находится один и тот же человек. В стране ничего не меняется. Но нам это надоело, теперь народ проснулся", - рассказал один из протестующих.

Наблюдатели отмечают, в протестах принимают участие как светская оппозиция, так и умеренные исламистские партии. И те, и другие убеждены, что 81-летний Абдельазиз Бутефлика уже не в состоянии руководить государством.

Президентские выборы в Алжире намечены на апрель. А в феврале стало известно, что Бутефлика намерен вновь - уже в пятый раз - выставить свою кандидатуру. Даже несмотря на то, что пять лет назад он перенес тяжелый инсульт и с тех пор появляется на публике исключительно в инвалидном кресле.

"Есть несколько сценариев развития ситуации, - считает франко-алжирский политолог Мухаммед Сифауи. - Власти могут задействовать репрессивный аппарат и, несмотря на выступления оппозиции, Бутефлика все же пойдет на выборы. Однако я думаю, что если армия откажется поддержать президента, то ему придется уйти. В нынешней ситуации роль своеобразного арбитра играет глава генштаба алжирской армии Ахмед Гаид Салах".