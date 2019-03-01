Неделя без комментариев: историческое рукопожатие, мертвый кит и жёны игиловцев

Кит в лесу в Бразилии

В Бразилии в 15 метрах от моря обнаружили 11-метрого кита-горбача. Животное, как говорят экологи, выбросилось на берег и оказалось в труднодоступном лесу. Нашли тушу благодаря птицам-падальщикам, которые несколько дней не улетавшие с одного места.

Снежная стена в Канаде

В Канаде на берегу озера Эри сильный ветер навалил глыбы льда и снег на прибрежную ограду, которая превратилась в высокую снежную стену. Власти ограничили движение по дороге в этом районе — по крайней мере до того момента, когда ветер стихнет и нагромождение льда можно будет безопасно разобрать.

Эвакуация из Багуза

В преддверии наступления "Демократических сил" из последнего оплота ИГИЛ в Сирии эвакуированы тысячи беженцев. По большей части это члены семей исламистов — женщины и дети, но есть и мужчины, в том числе пожилые и раненые. Эвакуированных размещают в фильтрационных лагерях, где они ожидают решения своей участи.

Второе историческое рукопожатие

Второе историческое рукопожатие Ким Чен Ына и Дональда Трампа наблюдали собравшиеся в ханойском отеле "Метрополь" журналисты. В преддверие встречи двух лидеров один на один и торжественного ужина делегаций в расширенном составе главы государств обменялись протокольными заявлениями. Переговоры, как известно, были прерваны досрочно.