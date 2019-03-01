Индостан: новый виток напряженности

На фоне манифестаций - жест доброй воли: Пакистан не только заявил о намерении передать Индии в пятницу в течение дня плененного командира авиазвена, но высказал готовность вести диалог с официальным Дели, об этом сообщил премьер-министр страны Имран Хан, выступая перед парламентариями. Исламабад также утверждает, что ВВС страны сбили два индийских истребителя, поскольку те нарушили воздушное пространство страны.

"Мы намерены отдать индийским властям пилота в качестве жеста доброй воли в пятницу, сообщил он парламентариям", - подчеркнул глава правительства Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан Фото Рейтер (архив)

Обставлено ли это возвращение политическими условиями, пока неизвестно. Вице-маршал ВВС Индии, комментируя решение Исламабада, отказался сообщить какие-либо подробности: "Мы счастливы, что наш пилот, попавший в плен в Пакистане, будет освобожден. Дальнейшие комментарии последуют в момент, когда он вернется домой".

Вице-маршал ВВС Индии Р.Ж.К Капур Фото Рейтер

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на автоколонну индийских военных. Ответственность за него взяла на себя сепаратистская исламистская группировка. Во вторник ВВС индии нанесли удар по ее лагерю.

Житель деревни показывает, где именно был нанесен авиаудар Фото Рейтер

В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам.