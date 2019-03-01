Грипп наступает на Польшу

По меньшей мере 60 человек умерли в этом году в Польше из-за гриппа и его осложнений. Более 10 тысяч пациентов обратились к врачам.

Лидия Бридак, вирусолог: "Процент вакцинированного населения в Польше составляет всего 3,4. В Польше нет специального зонта против вируса гриппа".

Ситуация с гриппом в Польше сложная. Но гораздо серьезнее обстоят дела в Германии, Венгрии и Франции, где с октября эпидемия унесла жизни более 1000 человек. В этом сезоне гриппа преобладает тип вируса A / H1N1.

Данута Юркевич-Бадащ, доктор: "Грипп это широко мутирующий вирус, но пока мы не можем говорить о пандемии или мутации, создающей совершенно новый вирус, от которого мы не защищены".

Наиболее опасны осложнения гриппа: пневмония, миокардит и полиорганная недостаточность.

Tомаш Слива, терапевт: "Люди старше 65 лет, дети младше 5 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, диабетом и избыточным весом больше всего подвержены гриппу".

Ко всему прочему в Польше у гриппа есть сильный союзник - движение против вакцин, которое выступает против обязательных прививок.

Юстина Соча, Национальная ассоциация STOP NOP: "К сожалению, система здравоохранения в разложенном состоянии, что подтверждается научными исследованиями. И решения, которые якобы принимаются от имени граждан, часто отвечают не их интересам, а, скорее, интересам производителей вакцин".

Марцин Микош MedExpress.pl: "Люди, которые сознательно не делают прививки своим детям, несмотря на обязательства и невзирая на медицинские показания, должны, по нашему мнению, оплачивать более дорогую медицинскую страховку".

Из-за сезонного гриппа в мире ежегодно умирают сотни тысяч людей. И пик болезни еще впереди.

Лешек Каблак, Euronews: "Несмотря на то, что грипп возвращается каждый год, он застает врасплох миллионы людей по всему миру. Эксперты уверены: без профилактики и гигиены мы становимся легкой мишенью для вируса".