В бельгийском зоопарке родился слонёнок

У обитательницы бельгийского зоопарка Пайри Дайза, азиатской слонихи по имени Ай Чан родился первенец.

Период вынашивания детёнышей у слонов этого редкого вида длительный - от 18 до 24 месяцев. Смотрители зоопарка вовсе не ожидали, что это знаменательное событие произойдёт именно во вторник 26 февраля: слониха и вида не подавала, что готова произвести потомство в этот самый день.

По словам специалистов, роды прошли быстро, 23-летняя мама с дочкой чувствуют себя прекрасно.

Имя новорожденной выберут посетители голосованием в соцсетях. Пайри Дайза пока закрыт на зимний сезон. Зоопарк откроет свои двери 6 апреля. А осенью здесь ожидают пополнение в семействе носорогов.