США - КНДР: "Мы не готовы снять с вас санкции"

Камнем преткновения на американо-северокорейской встре в верхах стали санкции. Пхеньян полагает, что она и так сделала существенные шаги по денуклеаризации, США считают эти уступки недостаточными для снятия всего пакета ограничительных мер с Пхеньяна.
В ходе пресс-конференции Трамп также сообщил, что Ким Чен Ын ему пообещал сохранить режим моратория и не проводить новых ракетных и ядерных испытаний.
"Они хотели, чтобы мы сняли все санкции, мы на это пойти не могли. Они хотели сделать значительные территории свободными от ядерного вооружения, но нам нужна полная "денуклеаризация". Так что работа будет продолжена, мы посмотрим, что дальше", - подчеркнул Трамп.
На пресс-конференции был задан вопрос и о показаниях экс-адвоката Трампа Коэна, которые тот накануне дал Конгрессу.
Президент США прокомментировал это так: "Он много врал, но, что интересно, что он не солгал по поводу одного обстоятельства - приписываемого моему штабу сговора с российскими ястребами. Любопытно, почему он об этом не солгал. На меня это произвело впечатление, что он не признал наличие сговора. Так и сказал: "Сговора не было".
В ходе пресс-конференции Трамп также сообщил, что Ким Чен Ын ему пообещал сохранить режим моратория и не проводить новых ракетных и ядерных испытаний.