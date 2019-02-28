США - КНДР: "Мы не готовы снять с вас санкции"

Камнем преткновения на американо-северокорейской встре в верхах стали санкции. Пхеньян полагает, что она и так сделала существенные шаги по денуклеаризации, США считают эти уступки недостаточными для снятия всего пакета ограничительных мер с Пхеньяна.

В ходе пресс-конференции Трамп также сообщил, что Ким Чен Ын ему пообещал сохранить режим моратория и не проводить новых ракетных и ядерных испытаний.

Делагации приступили к переговорам в расширенном составе Фото Рейтер

"Они хотели, чтобы мы сняли все санкции, мы на это пойти не могли. Они хотели сделать значительные территории свободными от ядерного вооружения, но нам нужна полная "денуклеаризация". Так что работа будет продолжена, мы посмотрим, что дальше", - подчеркнул Трамп.

На пресс-конференции был задан вопрос и о показаниях экс-адвоката Трампа Коэна, которые тот накануне дал Конгрессу.

Майкл Коэн после дачи показаний в Конгрессе Фото Рейтер

Президент США прокомментировал это так: "Он много врал, но, что интересно, что он не солгал по поводу одного обстоятельства - приписываемого моему штабу сговора с российскими ястребами. Любопытно, почему он об этом не солгал. На меня это произвело впечатление, что он не признал наличие сговора. Так и сказал: "Сговора не было".

"Его уже выгнали из адвокатской коллегии за ложь и мошенничество, он работал не только на Трампа. Почему он врёт, тоже понятно - он надеется на снисхождение и уменьшение срока заключения" - официальный Twitter Трампа

В ходе пресс-конференции Трамп также сообщил, что Ким Чен Ын ему пообещал сохранить режим моратория и не проводить новых ракетных и ядерных испытаний.

Фото Рейтер