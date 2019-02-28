На саммите США и КНДР не удалось достичь договоренности - Белый дом

Рабочий обед президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына днём в среду, похоже, был отменен после того, как журналистам из президентского пула Белого дома объявили, что «программа изменяется».

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не достигли соглашения во время своего двухдневного саммита во Вьетнаме, заявили в Белом доме, добавив, что они все ещё ведут конструктивные дискуссии по денуклеаризации [Корейского полуострова].

Президент США Дональд Трамп и председатель Комиссии по государственным делам КНДР Ким Чен Ын провели "хорошие и конструктивные встречи" в Ханое, 27-28 февраля 2019 года. Об этом заявили оба лидера. "В настоящее время соглашение достигнуто не было, но их команды с нетерпением ждут встречи в будущем", - говорится в заявлении Белого дома.

Совместная церемония подписания декларации по итогам встречи, похоже, отменяется. А программа саммита будет завершена раньше, чем предполагалось, и Трамп вернется в гостиницу, где остановился для встречи с журналистами в одиночку, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Денуклеаризация Северной Кореи?

Ранее Ким Чен Ын заявил, выступая на второй день встречи с президентом США Трампом, что он готов к денуклеаризации. Оба лидера провели переговоры один на один и дискуссии за круглым столом в надежде улучшить отношения и договориться о денуклеаризации.

«Если я бы я был не готов, то не приехал бы сюда», - заявил Ким журналистам через переводчика, когда его спросили, готов ли он отказаться от ядерного оружия. Однако северокорейский лидер не уточнил, что означает денуклеаризация или какие конкретные шаги он предпримет.

Со своей стороны США хотели бы, чтобы Северная Корея отказалась от всего своего ядерного потенциала, а руководство КНДР хочет, чтобы США отказались от ядерного щита, который сейчас защищает их азиатских союзников, таких как Южная Корея и Япония.

По словам Трампа, не следует торопится с денуклеаризацией Северной Кореи.

«С самого начала я много говорил о том, что скорость не так уж важна для меня. Я очень ценю отсутствие испытаний ядерных ракет, вообще всё, что происходит в этом направлении, - сказал Трамп журналистам. - Председатель Ким и я, мы хотим заключить правильную сделку».

Ким Чен Ын, со своей стороны, сохранил большую неопределённость, отвечая на вопрос о том, сможет ли он заключить сделку с Трампом.

«Пока рано говорить. Но я бы не сказал, что я пессимистичен. По моим ощущениям, у нас будут хорошие результаты», - сказал он, отвечая, возможно, на первый в истории вопрос иностранного журналиста.

Права человека в КНДР?

Репортеры спросили у Ким Чен Ына, обсуждались ли на встрече с Трампом права человека. Инициативу перехватил Трамп, заявив, что они «обсуждали всё».

«У нас была очень продуктивная дискуссия. Отношения такие же хорошие, как и всегда, а возможно, что и лучше», - добавил Трамп.