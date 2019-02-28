Почта Швейцарии обещает платить хакерам за взлом системы голосования

В Швейцарии началось тестирование новой системы дистанционного электронного голосования, за взлом которой обещают заплатить до 50 тысяч швейцарских франков. Размер вознаграждения будет зависеть от серьёзности выявленных уязвимостей — больше всего Почта Швейцарии готова платить за успешную манипуляцию голосами, которую не смогут заметить ни избиратели, ни наблюдатели. Принять участие в испытаниях предлагали специалистам по цифровой безопасности и хакерам.

Нам очень интересно, какие идеи и умения хакеры могут показать при попытках вмешаться в работу системы электронного голосования Почты Швейцарии. Вот зачем это нужно. Оливер Флюэлер пресс-секретарь Почты Швейцарии

Испытания системы электронного голосования продлятся до 24 марта. Если хакеры её взломают, это может подорвать доверие к новым избирательным технологиям в Швейцарии. Как объясняет глава компании Compass Security Кирилл Бруншвилер, гарантировать стопроцентную защиту невозможно:

«Если будут заражены отдельные компьютеры граждан, это повлияет на результаты голосования. Важно выстроить саму систему настолько хорошо, чтобы один или несколько зараженных компьютеров не могли повлиять на исход выборов».

В Швейцарии пока лишь 3 кантона из 26 используют систему электронного дистанционного голосования. В 2017 Федеральное собрание постановило ускорить внедрение этих технологий.