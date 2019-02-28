Голосование в СБ ООН по Венесуэле провалилось

Совет Безопасности ООН не смог дать согласованного ответа на кризис в Венесуэле. Два проекта резолюции, представленные Москвой и Вашингтоном в противовес друг другу, провалились по итогам голосования в четверг.

Сначала Россия и Китай наложили вето на американский документ. В нем, в частности, говорилось о необходимости обеспечения доступа гуманитарной помощи и содержался призыв к проведению досрочных выборов в Венесуэле.

А чуть позже Совет Безопасности большинством голосов отверг российский проект резолюции, в котором отстаивался суверенитет латиноамериканского государства, а также признавалась главенствующая роль правительства в распределении международной помощи.

Тем временем лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо покинул страну. В настоящее время он находится в Бразилии, чтобы заручиться соседнего государства в разрешении политического кризиса.

В ближайшее время он должен вернуться на родину, и США уже предостерегли Каракас от необдуманных шагов в отношении Гуайдо. "Я думаю, что понадобится глобальный ответ и вы увидите значительную реакцию со стороны многих стран в случае, если господин Гуайдо будет задержан", - заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Ну а Николас Мадуро в свойственной ему манере продолжает заявлять, что никакого кризиса в Венесуэле нет и что США и их союзники в регионе просто пытаются свергнуть законные власти.

В четверг Америка направила новую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы. Самолеты с грузом приземлились в соседней Колумбии. Правда, дойдет ли он до венесуэльцев неизвестно. Ранее Каракас разорвал отношения с Боготой и полностью закрыл границу.