Зеленский укрепляет лидерство: что общего у юмориста и Трампа?

Владимир Зеленский укрепил лидерство в предвыборной гонке на Украине.

Согласно результатам опроса Украинского института социальных исследований за юмориста готовы проголосовать 27,3 % избирателей, второе и третье места за бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко (18,8%) и действующим главой государства Петром Порошенко (18,2%).

На вопрос, чем он объясняет свой политический успех, Зеленский ответил:

"Это [показывает на себя] новое лицо. Я никогда не был в политике. Я пришел из чистого бизнеса, бизнеса телевидения и кино. Я думаю, что люди меня очень хорошо знают и очень чувствуют. В принципе, они чувствуют меня своим"

Бывший КВНщик известен и как актер, одна из последних его работ – роль учителя истории, который неожиданно становится президентом в телесериале "Слуга народа".

К внезапной популярности на политической арене Зеленского на Украине относятся по-разному:

"Как комика и бизнесмена я его ценю, на него можно равняться. Но вот как политик, я его не вижу в это роли. И мне кажется, должность президента - не та должность, на которой можно тестировать свои способности", – говорит один из зрителей.

"Я вижу сходство Дональда Трампа в США и Зеленского на Украине, оба - звезды телевидения, и оба продают людям мечту, в которую те готовы поверить, и все это потому что народ сыт по горло старым классом политиков", – считает журналист и депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории страны.