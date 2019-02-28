Никарагуа: власти и оппозиция ищут выход из кризиса

В Никарагуа освобождены около 100 заключенных, задержанных ранее за участие в антиправительственных демонстрациях. Это произошло в преддверии переговоров властей с оппозицией. В начавшихся консультациях принимает участие католический архиепископ Манагуа кардинал Леопольдо Бренес. Задача сторон - поиск путей урегулирования кризиса.

С апреля прошлого года Никарагуа сотрясали антиправительственные выступления. Поводом стала реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций президент Даниэль Ортега объявил об отмене нововведений, но это не привело к нормализации ситуации. По данным ООН жертвами насилия в стране стали порядка 300 человек, еще 2 тысячи пострадали.

В мае 2018 года власти и оппозиция при посредничестве католической церкви начали диалог, но в июле процесс был приостановлен. Он возобновился 27 февраля.