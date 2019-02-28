Огромный король, Перу и песочные часы

Посетителей выставки современного искусства в Мадриде встречает 4,5-метровая статуя человека, похожего на короля Испании Филиппа VI. Кто-то усмотрел в ней связь с чучелами известных деятелей, которые принято сжигать в Валенсии на местном празднике Фаллас. А он начнётся уже 1-го марта.

Авторы выражают сожаление, что всё внимание досталось «королю», а ведь и кроме него есть на что посмотреть. ARCO укрепляет связи с Латинской Америкой, и в этом году в Мадрид приехало много перуанских художников.