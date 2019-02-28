Баскетбол и музыка слились на паркете

Американская баскетбольная выставочная команда "Гарлем Глобтроттерс" объединилась с оркестром "Филли Попс" (Philly POPS) для записи однокадрового видео без редактирования.

В то время как музыканты импровизируют на паркете баскетболисты выполняют трюки, броски и даже исполняют чечетку. Видео было снято в Университете Темпл в Филадельфии в преддверии выступлений "Глобтроттеров".

"Гарлем Глобтроттерс" была образована в 20-х годах прошлого века. В ее составе были только темнокожие игроки и по началу у нее не было домашней площадки. «Глобтроттерс» выступали в разных населённых пунктах США и Канады против местных команд, постепенно завоевав репутацию одного из сильнейших профессиональных баскетбольных коллективов Америки. Успехи команды привели к тому, что руководство НБА пересмотрело свои принципы и допустило к играм лиги чернокожих баскетболистов. В своих выступлениях "Гарлем Глобтроттерс" сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии.