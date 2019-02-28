В Люцерне началась "швейцарская масленица"

В 5 утра «жирного четверга», как и каждый год, жителей и гостей Люцерна разбудил пушечный выстрел на Фирвальдштетском озере. Сразу после этого из здания Ратуши на Старой площади вышел человек в костюме «Fritschi», объявивший о начале карнавала. С этого момента - и на целую неделю - весь город наполняет веселье, а обычная жизнь замирает: закрываются госучреждения, магазины, не работают музеи. Карнавал в Люцерне (Luzerner Fasnacht) – второй по размаху в Швейцарии после Базельского. Он восходит к XV веку и приурочен к проводам зимы и началу Великого поста. Празднование традиционно сопровождается факельным шествием, костюмированным парадом, выступлением оркестровых групп (Guggenmusigen) и музыкальных коллективов и другими увеселительными мероприятиями.