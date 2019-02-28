НАСА опубликовало новые фотографии Юпитера

НАСА опубликовало фотографии Юпитера, полученные с космического аппарата "Джуно". Пользователи соцсетей сравнили эти изображения с картинами Клода Моне и Ван Гога, а также нашли на них "инопланетян", "дельфинов" и "драконов".

Космический аппарат "Джуно" был запущен NASA в 2011 году и добрался до Юпитера пять лет спустя - в 2016 году. "Джуно" исследует магнитное поле и атмосферу газового гиганта.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

На снимке, как пояснили специалисты НАСА, – вихревые облака над северным полушарием планеты. Этот снимок был сделан 12 февраля, когда зонд "Джуно" находился на расстоянии примерно 13.000 км от поверхности облаков планеты.

Фото обработал исследователь Кевин М. Гилл, согласно данным, полученным с космической станции.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

К участию в проекте JunoCam привлекли сообщество астрономов-любителей. Каждый желающий может принять участие в миссии спутника: загружать изображения и данные, полученные со своих телескопов, участвовать в научных дискуссиях и обрабатывать изображения, полученные с космического зонда.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Фотографии сделаны с помощью камеры JunoCam, установленной на космическом аппарате. Её сконструировали специально для того, чтобы делать снимки полярных регионов планеты.

"Основная цель "Джуно" - понять происхождение и эволюцию Юпитера. Под плотным облачным покровом Юпитер хранит секреты основополагающих процессов и условий, которые определили формирование солнечной системы. Юпитер - лучший пример планеты-гиганта. С его помощью мы можем получить знания, необходимые для понимания планетных систем, обнаруженных вокруг других звезд", - пишет НАСА на своем веб-сайте.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill