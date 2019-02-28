Премьеру Израиля Нетаньяху грозят обвинения в коррупции - Reuters

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху уже в ближайшее время собираются предъявить официальные обвинения в коррупции. Как сообщили в Минюсте, речь идёт о подкупе, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит вызывает Нетаньяху и его адвокатов на слушания, где будет решаться вопрос о предъявлении обвинений. Там будут рассматриваться три дела: о незаконных подарках от бизнесменов, о сговоре с медиамагнатом Арноном Мозесом в противостоянии с редакцией газеты «Исраэль ха-йом» и о коррупционных связях с медиахолдингом «Безек».

Нетаньяху все обвинения неоднократно отвергал. Он говорит, что стал жертвой «охоты на ведьм». Его партия «Ликуд» называет решение Мандельблита «политическим преследованием» и попыткой свергнуть правое правительство в преддверии выборов, которые назначены на 9 апреля.