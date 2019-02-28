Израиль: спасение в прямом эфире

Трагедией могла закончиться драма, разыгравшаяся во время наводнения в долине Аразим. Недалеко от Иерусалима автомобиль вместе с водителем унесло бурным потоком. На помощь мужчине пришли спасатели. Операция была показана по телевидению в прямом эфире. Ранее из того же района был эвакуирован еще один попавший в беду автомобилист. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Внезапные наводнения вызваны проливными дождями. Из-за высокой вероятности затопления дорожная полиция рекомендовала водителям воздерживаться от поездок по трассам в районе Иорданской долины, побережья Мертвого моря, а также в низинах пустынь Негев и Арава.