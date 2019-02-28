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Индию и Пакистан призывают урегулировать конфликт

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Индию и Пакистан призывают урегулировать конфликт
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REUTERS
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Россия, США и другие крупные державы призвали Индию и Пакистан проявлять сдержанность на фоне конфликта и урегулировать возникшую между странами напряжённость политико-дипломатическими методами. Посредническую помощь готов оказать генсек ООН Антониу Гуттериш.

В среду пакистанская армия сообщила, что сбила два самолета ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. В Нью-Дели, в свою очередь, заявили о воздушном бое, в результате которого обе стороны потеряли по истребителю.

В четверг появилась информация, о том, что вооруженные силы Пакистана обстреляли несколько населенных пунктов на севере Индии. Та открыла ответный огонь. И Индия и Пакистан обладают ядерным потенциалом; мировое сообщество крайне обеспокоено развитием ситуации.

Причиной напряженности в отношениях двух стран стало нападение на колонну индийских военных 14 февраля в индийской части Кашмира. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Конфликт обострился во вторник, когда индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков этой группировки на территории Кашмира, контролируемой Пакистаном.


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