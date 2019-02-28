"Союз" вывел на орбиту спутники OneWeb

Первые шесть британских спутников системы глобального интернета OneWeb успешно выведены на расчетную орбиту при помощи российской ракеты "Союз" с разгонным блоком "Фрегат". Об этом сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома Куру во Французской Гвиане. Исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль поблагодарил российских партнеров из ракетно-космической отрасли за успешный запуск "Союза".

Спутники обеспечат доступ к высокоскоростному интернету для пользователей по всему миру. Абоненты смогут принимать сигнал с помощью специальных терминалов, их можно будет устанавливать у себя дома, в общественных местах, на транспортных средствах (в том числе самолетах). Ранее сообщалось, что стоимость одного такого устройства не будет превышать 200-300 долларов.

В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году.