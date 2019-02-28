Власти Алжира задержали более 40 журналистов за акцию протеста

В Алжире прошла акция протеста против цензуры в СМИ. Десятки журналистов как государственных, так и частных изданий, теле- и радиостанций, собрались в центре алжирской столицы, чтобы привлечь внимание к проблеме возросшего давления на прессу на фоне грядущих в стране президентских выборов.

Акция прошла под лозунгами "Нет цензуре", "Так больше продолжаться не может". Ее участники утверждали, что власти запрещают им открыто писать о происходящих в стране протестах и настроениях в обществе. В итоге более 40 журналистов были задержаны полицией.

10 февраля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о намерении идти на 5-й срок. Выборы пройдут в апреле. Его кандидатуру, как и следовало ожидать, поддержала правящая партия.

Однако после этого в Алжире не стихают протесты. В этом году исполняется 20 как лет как Бутефлика пришел к власти. Пять лет назад он перенес тяжелый инсульт и с тех пор появляется на публике исключительно в инвалидном кресле. Тем не менее власти пресекают любую критику в адрес президента и призывы к смене власти в Алжире.