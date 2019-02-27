Венесуэла: США готовят санкции и резолюцию

На этой неделе США представят резолюцию о проведении выборов в Венесуэле и организации доступа в страну гуманитарной помощи. Об этом на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Боливарианской республике заявил спецпредставитель Штатов.

Эллиот Абрамс добавил, что Вашингтон введёт новые санкции в отношении высокопоставленных венесуэльских чиновников.

"Мы призываем всех присоединиться к нам и наказать тех, кто совершал акты насилия в прошлые выходные, тех, кто набил свои карманы на коррумпированном режиме Мадуро. Мы просим государства-члены внести свой вклад в урегулирование гуманитарной ситуации в Венесуэле, как это великодушно уже сделали десятки стран", - сказал он.

Министр иностранных дел Венесуэлы обвинил США в попытке организовать интервенцию и предложил Совбезу утвердить резолюцию, исключающую возможность военного вмешательства в дела страны.

"То, что произошло в субботу, было, последней главой в истории про госпереворот. Они любят говорить «читайте по губам». Так вот, читайте по моим губам: «попытка не удалась».Мы не только просим, мы требуем, при всем нашем уважении к Совету Безопасности, чтобы государства-члены приняли резолюцию против применения силы в Боливарианской республике".

Между тем, на границе Венесуэлы продолжаются акции как в поддержку, так и против действующего президента Николаса Мадуро.

В результате очередных столкнов ей сторонников оппозиционного лидера Хуана Гуайдо с военными пострадали десятки людей.