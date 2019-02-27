Парламент проголосует по вариантам "брексита"

Парламент Великобритании получил возможность на голосовании в марте выбрать между выходом из Евросоюза на условиях согласованной правительством сделки с Брюсселем, жёстким "брекситом" без сделки или его переносом на более поздний срок.

За соответствующую поправку к тексту документа о выходе из ЕС, представленную лейбористом Иветт Купер, проголосовали 502 депутата, против - всего 20. Купер также заявила, что её партия выскажется за повторный референдум по выходу из ЕС, чтобы предотвратить вариант "жёсткого "брексита".

Премьер-министр Тереза Мэй пообещала приложить все усилия для того, чтобы "брексит" состоялся, как и было запланировано, 29 марта. Повторное голосование по сделке с Брюсселем намечено на 12 марта.