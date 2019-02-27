Второй саммит "результативнее первого"

"Добиться результата, который бы приветствовали все и сделать для этого все возможное" - такую цель ставит перед собой Ким Чен Ын. Северокорейский лидер рассказал об этом журналистам в преддверие встречи с глазу на глаз с Дональдом Трампом в Ханое, в рамках второго саммита США-КНДР.

Дональд Трамп также выразил надежду, что вторая их встреча станет "результативнее" первой. Он добавил, что Северная Корея обладает "безграничным экономическим потенциалом", а США "готовы помочь в его реализации".

Декорациями для исторического рукопожатия двух лидеров стал старейший отель Ханоя "Метрополь", где после встречи двух лидеров состоялся торжественный ужин делегаций в расширенном составе.

Гостиница "Метрополь" была построена в 1901 году. За время своего существования отель повидал немало: шикарные приемы французского генерал-губернатора Индокитая, бомбежки американских Б-52 и "Фантомов". Здесь останавливался Чарли Чаплин в рамках свадебного путешествия. Почтила своим присутствием эту гостиницу американская кинозвезда Джейн Фонда, которая являлась страстной сторонницей борьбы вьетнамского народа за свою свободу и независимость.

Известность отелю принесла и знаменитая на весь Вьетнам и мир кухня. Сегодня здесь колдует шеф-повар Дидье Карлоу, предлагающий гостям отеля не только французские, но и традиционные вьетнамские блюда.