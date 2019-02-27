Саммит под знаком оптимизма

Оптимизм продемонстрировали Дональд Трамп и Ким Чен Ын, открывая второй саммит США-КНДР в Ханое. Пожимая друг другу руки и обмениваясь протокольными заявлениями - перед началось встречи с глазу на глаз в старейшем отеле вьетнамской столицы "Метрополь" - они выразили надежду, что их вторая встреча окажется "более результативной", нежели та, что состоялась в июне прошлого года в Сингапуре.

Ким Чен Ын признался журналистам, что хотел бы "добиться результата, который бы приветствовали все", а Дональд Трамп выразил надежду, что вторая их встреча станет "результативнее" первой, и добавил, что Северная Корея обладает "безграничным экономическим потенциалом", а США "готовы помочь в его реализации".

В Ханое проходящий здесь саммит США-КНДР считают крупнейшим событием последних десятилетий. "Я очень взволнована, - говорит 67-летняя Энди Шерман из США. - Я живу недалеко от Вашингтона, в округе Колумбия, и не являюсь большой поклонницей Трампа, но на наших глазах творится история, поэтому мы здесь".

“Взгляды всего мира обращены на Ханой, - добавляет Ле Тиен Тхан, офисный работник, - местные жители и туристы ждут от этого саммита очень и очень много. Я горжусь, что живу здесь".

Как сообщили в Белом доме, после торжественного ужина в среду вечером с участием двух лидеров и глав дипломатий США и КНДР, в четверг состоятся переговоры Трампа и Ким Чен Ына, по итогам которых стороны должны принять совместное коммюнике.