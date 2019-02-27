Нетаньяху ищет поддержки Москвы против Ирана

Биньямин Нетаньяху приехал в Россию, чтобы заручиться поддержкой Москвы против Ирана. Израиль уже давно считает, что именно Исламская Республика несет главную угрозу еврейскому государству на Ближнем Востоке. При этом особенную обеспокоенность представляет усиление иранского военного присутствия в Сирии.

"Самая большая угроза для стабильности и безопасности региона - это Иран и его союзники, - заявил Нетаньяху на встрече с Владимиром Путиным в Москве. - И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить реализации этой угрозы".

В конце декабря Израиль нанес авиаудары близ Дамаска. Как сообщалось, целью стали военные склады иранского элитного подразделения Корпус стражей Исламской революции. В целом за последние два года таких точечных ударов было нанесено более 250.

Но при этом как отмечают наблюдатели, Иран лишь наращивает свое военное присутствие в соседних с Израилем странах, причем не только в Сирии, но и Ливане, пообещав снабдить новыми типами вооружений группировку "Хезболлах".