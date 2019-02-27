Нигерия: победа действующего президента

На президентских выборах в Нигерии, состоявшихся 23 февраля, победу одержал действующий глава государства Мухаммаду Бухари. На высший пост претендовали более 70 кандидатов. Но основная борьба развернулась между двумя представителями мусульманского Севера: Бухари и выдвинутым Народно-демократической партией бывшим вице-президентом, крупным предпринимателем Атику Абубакаром. По данным избирательной комиссии, Бухари набрал 56 процентов голосов. Атику Абубакара поддержал 41 процент проголосовавших избирателей.

Выборы прошли на фоне массовых волнений. Оппозиция обвиняла власть в манипуляции и призывало правительство к отставке. Вместе с президентскими в Нигерии состоялись и парламентские выборы. За места в Национальную ассамблею и Сенат боролись представители 91 партии. Полиция Нигерии задержала 128 человек. Их подозревают в торговле голосами, похищении урн для голосования, а также регистрации в качестве избирателей под чужими именами.