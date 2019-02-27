Дружба народов: выпить и закусить в Ханое

Дружба народов или хотя бы ее временная иллюзия правят бал в Ханое, принимающем второй саммит США-КНДР. Два флага украшают без преувеличения каждый дом вьетнамской столицы, два имени у всех на устах.

Посетителям одного из баров на прошлой неделе предложили новинку: крафтовое пиво "Ким Чен". Порошок сушеного перца чили придает напитку красивый темный оттенок и пряный вкус. Полпинты стоят около трех долларов. Пока спрос не очень велик, но владелец бара надеется, что мода на его пиво придет.

Еще одна новинка - коктейль, название которого можно перевести как "Отжигай, мужик!" (Rock it, Man!) Это смесь американского бурбона и корейского традиционного алкоголя соджу. Изюминку напитку придает вьетнамский ананасовый сок, клубника и флаги США и Северной Кореи в качестве украшения. Слово создателю коктейля: "Виски бурбон и соджу символизируют США и КНДР, лидеры которых приехали на саммит в Ханой. Чтобы не закружилась голова, я добавил третий ингредиент - ананасовый сок из Вьетнама. Он смягчает крепость первых двух", говорит Нго Динь Тиен.

Закуска должна быть соответствующей: один из ханойских ресторанов добавил в меню бургеры "Шалун Дональд" и "Ким Чен Мням". Бургер в честь американского президента отличают двойной сыр, двойной говяжий стейк и тонкие куриные волокна, представляющие волосы Трампа. Особенность бургера в честь северокорейского лидера - копченое мясо кабана, свиная грудинка и корейское кимчхи. Вместо кетчупа гостям подают "русский соус".