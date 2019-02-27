Дональд Трамп восхищается Вьетнамом

Президент США Дональд Трамп готовится к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ын ом. За считанные часы до саммита в Ханое в твиттере хозяина Белого дома появились слова восхищения тем, как развивается Вьетнам.

Военный конфликт США во Вьетнаме стал одним из важнейших событий периода "холодной войны".

Итоги войны во многом предопределили дальнейшее развитие событий во всей Юго-Восточной Азии.

Вооруженная борьба в Индокитае длилась более 14 лет, с конца 1960 года по 30 апреля 1975 года.