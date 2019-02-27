MWC-2019 между удобством и безопасностью

Безопасность. Все обеспокоены безопасностью в этом новом мире глобальной связи, о котором мы говорим здесь, на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress.

Сверхзащищенный телефон от Darkmatter, например, обладает невероятно крепкой программной защитой и очень крепок снаружи. Это устройство предназначено для правительств и крупных компаний, которые хотят защитить свои данные любой ценой.

Предположим, вы потеряли телефон или его украли, и кто-то физически взламывает устройство, например, снимает экран, либо сверлит отверстие в задней части, разрезает его, чтобы извлечь чип памяти. Внутри есть датчики, которые в этом случае начнут очистку данных и деактивацию, фактически уничтожение устройства. Рабих Даббусси вице-президент компании Darkmatter

Мобильная связь пятого поколения стала одним из главных трендов этого года. Она позволит подключить в интернету вещей миллионы новых устройств, что само по себе вызывает беспокойство у экспертов в области цифровой безопасности. Использованные в 5G средства не служат абсолютной гарантией защиты данных, — объясняет представитель компании Fortinet Ронен Шпирер:

«В 5G трафик шифруется на всем пути от устройства к основному серверу и далее во всей системе, это надежное шифрование. Так что о безопасности подумали. Но с другой стороны, 5G поощряет создание открытой инфраструктуры. Поэтому мы, конечно, не забыли о безопасности, но при этом мы создаём сеть, которая значительно более уязвима для атак».

Связь пятого поколения — это технология будущего, но что насчёт сегодняшней безопасности? Пользователи смартфонов сталкиваются с серьёзными угрозами прежде всего из-за фейковых приложений: после установки они позволяют воровать личные данные и даже деньги.

Независимо от того, какое устройство вы используете, вы должны быть бдительны. По мере того, как мы приближаемся к будущему с 5G, когда к сети подключаются миллиарды новых устройств, открывается множество возможностей для плохих парней, желающих забрать у нас самое ценное.