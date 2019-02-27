"Трамп - расист и обманщик", заявил бывший адвокат президента США

"Расист и обманщик", которому удалось стать президентом вопреки всем и вся. Такую характеритиску Дональду Трампу дал его бывший адвокат Майкл Коэн на слушаниях в Конгрессе США. Они прошли в Вашингтоне в среду, пока хозяин Белого дома встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое.

"Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой такой мистер Трамп. Он расист, аферист и обманщик", - заявил Коэн.

Отвечая на вопросы конгрессменов, бывший адвокат подтвердил, что Трампу заранее было известно о готовившейся сайтом "Викиликс" публикации украденной хакерами электронной переписки американских демократов и лично Хиллари Клинтон в самый разгар президентской кампании.

Также во время слушаний Коэн заявил, что Дональд Трамп лгал о своих связях с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, которая утверждала, что вступала с Трампом в интимную связь.

"Я могу предоставить членам Конгресса несколько документов, в том числе банковский чек с личного счета господина Трампа, которым он мне возместил средства, выплаченные за молчание одной из звезд фильмов для взрослых, чтобы избежать огласки во избирательной кампании", - сказал адвокат.

Что же касается, предполагаемых связей президента США с Россией, то Коэн признал, что не располагает прямыми доказательствами о якобы имевшем место сговоре между членами предвыборного штаба президента и Москвой, но заявил следующее:

"Я помню, как на одном из совещаний Трамп младший наклонился к отцу и сказал, что для встречи все готово. Сам господин Трамп ответил: "Хорошо, держите меня в курсе".

В заключение Коэн заявил, что Дональд Трамп, вступая в президентскую гонку, вовсе не рассчитывал на победу, а лишь хотел раскрутить свою компанию.

В свою очередь хозяин Белого дома, находясь в Ханое на переговорах с Ким Чен Ыном, написал в "Твиттере", что его бывший адвокат все врет и рассчитывает скостить себе тюремный срок.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США.

Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, собранных республиканцами на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.