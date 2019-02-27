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Президент Ирана не принял отставку главы МИД Джавада Зарифа

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 Андрей Позняков 
Президент Ирана не принял отставку главы МИД Джавада Зарифа
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Руководство Ирана выступило против отставки министра иностранных дел Джавада Зарифа. Его заявление об уходе с поста главы МИДа отказался принять президент Хасан Роухани, против смены руководителя внешнеполитического ведомства выступил генерал Касем Сулеймани, командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.

Роухани назвал Зарифа «отважным и набожным человеком, который находится на передовой борьбы с США». В своём письме президент подчеркнул, что не может принять отставку министра, потому что это нанесёт ущерб национальным интересам. Генерал Сулеймани назвал Зарифа главным человеком в иранской внешней политике, который пользуется полной поддержкой руководства страны.

Сам Зариф пока не сообщил, будет ли настаивать на своей отставке. Он поблагодарил Роухани и Сулеймани за поддержку.