В борьбе с хакерами "наступили кому-то на хвост": осуждённые за госизмену обжалуют приговор

Осуждённые по делу о госизмене бывший менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и экс-начальник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов намерены обжаловать приговор. Как рассказала в интервью ТАСС адвокат Инга Лебедева, они считают, что «своей деятельностью, направленной против хакеров, наступили кому-то на хвост».

Во вторник Московский окружной военный суд приговорил Михайлова и Стоянова к 22 и 14 годам лишения свободы. Суть обвинений не раскрывается — материалы следствия засекречены. Об аресте обвиняемых стало известно в начале 2017. В СМИ появлялись версии о связи этого дела с расследованием хакерских атак на Демократическую партию США в период президентских выборов. По другим неподтверждённым данным, речь может идти об обмене информацией с ФБР об основателе компании Chronopay Павле Врублевском, которому неоднократно предъявляли обвинения в киберпреступлениях.