Спасение крысы: "Все животные равны"

На помощь крысе, застрявшей в канализационном люке в городе Бенсхайм-Ауэрбахе на западе Германии пришли сразу 8 специалистов ветеринарной спасательной службы. Их вызвали прохожие. Сначала они пытались сами помочь грызуну, но тот был довольно упитан и застрял основательно, а помощников норовил укусить.

Спасатели подняли тяжёлый люк и, вызволив крысу, отпустили её на свободу. Спасательная операция длились около получаса и ещё долго бурно обсуждалась в интернете. Одни радовались неожиданному позитиву - другие считали, что налоговые деньги были потрачены впустую на спасение грызуна-вредителя.

Точку в споре поставил один из спасателей, сказав, что затраты на операцию - 120 евро - они заплатили сами, а сострадания заслуживают все без исключения животные.