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Египет

Каир: на вокзале загорелся тепловоз

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 Павел Барсуков 
Каир: на вокзале загорелся тепловоз
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По меньшей мере 28 человек стали жертвами пожара на железнодорожном вокзале Каира. Пострадавших более 50, состояние многих из них остаётся тяжёлым.

Маневровый тепловоз по не установленной пока причине выехал из депо в пяти километрах от станции и, разогнавшись, врезался в платформу, после чего загорелся. Огонь охватил несколько составов на соседних путях.

Египетские СМИ дают противоречивую информацию. По одним данным, локомотив оказался неуправляемым. По другим, машинист находился в кабине и погиб в результате крушения.