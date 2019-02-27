Бизнес встает на защиту Калви

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", должен быть освобожден под залог. Такое мнение корреспонденту Euronews высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он считает, что мера пресечения для Калви в виде заключения под стражу принята судом "неправильно". "Это типичный корпоративный спор" - утверждает Титов.

Борис Титов, бизнес-омбудсмен: "Здесь нет никакого общественного ущерба. Здесь есть ущерб одной из конфликтующих сторон. Есть чисто корпоративный конфликт..."

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин якобы счел оправданным задержание Калви. До этого Вloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин изложил свою позицию по делу инвестора на закрытой встрече.

Ситуацию с арестом Калви Euronews прокомментировал также глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи:

"Это какая-то сознательная диверсия. По другому не могу сказать. Я не знаю, что добавить. Пока ни одного плюса ни для кого от этого ареста я не видел и не слышал. Все, включая стороны конфликта, признают, что это негативный фактор и для рынка в целом, и для инвестиционного климата, и для каждой из сторон конфликта".

Дело, по которому проходит Калви, было возбуждено 13 февраля. В рамках расследования помимо него задержаны еще пять человек.

Галина Полонская, Euronews: "Все бизнес-сообщество России объединилось. Многие готовы сброситься, чтобы собрать деньги на залог для Калви. Вопрос: понадобятся они ему или нет? Решение о том, останется ли Калви за решеткой, суд будет принимать в этот четверг".