"Брексит": перспективы Британии и ЕС

Возможно ли продлить переговоры по "брекситу"? Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала депутатам парламента страны предоставить им возможность проголосовать по вопросу продления, если их не устроят положения доработанного соглашения с Брюсселем.

Но Париж и Берлин считают, что дополнительное время для рассмотрения договорённостей может быть предоставлено лишь при наличии ясных перспектив.

"По вопросу "брексита" наши взгляды полностью сходятся, - сказал, принимая в Париже канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. - Соглашение по выходу не может быть пересмотрено. Если британцам понадобится дополнительное время - мы можем рассмотреть просьбу о продлении сроков, если это будет оправдано новым выбором британцев. но мы ни в коем случае не можем согласиться на это без ясного видения преследуемой цели".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта. Европейский союз продолжает считать достигнутое в прошлом году между Брюсселем и Лондоном соглашение по "брекситу" не подлежащим изменению.

"Это соглашение актуально, - сказала в Париже и Ангела Меркель. - Если Великобритании нужно немного больше времени, то мы, разумеется, не будем этому противиться. Но, конечно, мы выступаем за упорядоченный процесс выхода Великобритании из ЕС. Мы сожалеем об этом шаге, но такова реальность, и мы должны найти хорошее решение" .

Не возражает против возможного продления сроков и Мадрид. Но, по словам премьера Испании Педро Санчеса, это должно иметь гарантированную перспективу разрешения вопроса.

"Продление неопределенности путем переноса сроков - альтернатива неразумная и нежелательная", - сказал Санчес.

Голосование по соглашению с ЕС пройдёт в британском парламенте 12 марта. Если документ будет отвергнут, то парламентариям предложат решить, хотят ли они осуществить "брексит без сделки". Если они и тут выскажутся против, то 14 марта будет поставлен на голосование вопрос о о "короткой, временной" отсрочке "брексита" в соответствии со статьей 50-ой Лиссабонского договора.