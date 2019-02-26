Венесуэла депортирует журналистов после "неудобного" интервью с Мадуро

Из Венесуэлы депортируют журналистов американского телеканала Univision, задержанных во время интервью с Николасом Мадуро. Телеведущий Хорхе Рамос рассказал, что проблемы начались после вопросов о легитимности президента и о критике в его адрес:

«Я показал ему мою видеозапись, на которой какие-то молодые люди копаются в мусоровозе, достают мусор и еду, которую тут же съедают. В этот момент он прервал интервью и ушёл... (Министр информации) Хорхе Родригес пришёл и сказал, что они не давали разрешения на интервью. Они конфисковали всё наше оборудование, забрали камеры, видеокарты, забрали наши телефоны».

Гуманитарная ситуация в Венесуэле остаётся одной из главных тем политического противостояния в стране. Противники Мадуро обвиняют его в антинародной политике из-за отказа пропустить через границу гуманитарную помощь, которую просил направить лидер оппозиции Хуан Гуайдо.