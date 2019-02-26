Суд Мельбурна: кардинал Пелл виновен

Виновным в сексуальном насилии над детьми признал австралийский суд кардинала Джорджа Пелла, который до недавнего времени считался третьим по влиятельности лицом в Ватикане. Вердикт был вынесен ещё в декабре 2018 года, но из-за судебного запрета об этом стало известно только сейчас.

Мера наказания будет определена в марте. Впервые осуждается за подобные преступления столь высокопоставленный священник. Ватикан выразил доверие решению суда:

"Очень больно было слышать об этом, - сказал официальный представитель Святого Престола Алессандро Гизотти. - Мы отдаём себе отчёт в том, скольких людей потрясла эта новость, и не только в Австралии. Как и в других таких случаях, мы целиком и полностью уважаем решение, вынесенное австралийским правосудием ".

До вынесения окончательного приговора Папа римский Франциск отстранил Джорджа Пелла от его обязанностей и каких-либо контактов с несовершеннолетними. 77-летний кардинал, в прошлом архиепископ Мельбурна и Сиднея, с 2014 года был главным казначеем Ватикана и входил в специальную комиссию по подготовке обширной реформы Римской курии.

Благотворительная организация CARE LEAVERS AUSTRALASIA оказывает поддержку жертвам насилия. Ее руководитель Леони Шиди говорит:

"Католическая церковь не так сильна, какой она была во времена нашего детства. Она уже не может, как раньше, влиять на решения правительства, и это справедливо. Столько детей подвергались насилию в этих приютах! С ними обращались, как с людьми второго сорта. Наконец-то нам поверили".

Голубые ленты на ограде собора Св. Патрика в Мельбурне, где, по данным следствия, 22 года назад Джордж Пелл совершил инкриминируемые ему действия. Сам он вину отрицает и намерен опротестовать решение суда. В отношении кардинала велось ещё два процесса, по одному из которых он был оправдан за недостатком доказательств.

В ходе пятилетнего расследования, которое продолжалось в Австралии до конца 2017 года, выяснилось, что за несколько десятилетий здесь подверглись сексуальному насилию десятки тысяч детей. Были заслушаны более 8 тысяч свидетельских показаний жертв насилия, происходившего в церквях, школах, спортивных клубах и других учреждениях и организациях страны.