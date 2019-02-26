Сложности выбора: кто поедет на песенный конкурс Евровидение-2019 от Украины?

Из пяти украинских финалистов, отобранных для участия в конкурсе "Евровидение", двое уже выбыли из списка. Сначала дуэт "Анна Мария" из-за позиции сестёр по Крыму, а затем поп-певица Maruv, победившая по итогам популярного голосования сама отказалась от контракта на участие в конкурсе, который в этом году пройдёт в Израиле.

Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv стала победительницей конкурса по итогам зрительского голосования на право представлять Украину во время "Евровидения-2019". Однако певица и Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не пришли к согласию относительно условий участия. "Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - написала певица в своём аккаунте в сети Facebook.

Корсун отметила, что встреча с представителями национальной телекомпании длилась около семи часов. Причиной разногласий, среди прочего, стала концертная деятельность Maruv в России. Согласно условиям контракта певица должна была от неё отказаться. Причём, как пояснила сама Maruv, для неё это было не самым принципиальным вопросом.

"Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными, - написала она в Facebook. - Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене".

Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон.... Publiée par MARUV sur Lundi 25 février 2019

Помимо Maruv из списка финалистов ранее выбыл дуэт Анна-Мария из-за позиции сестёр по Крыму. "На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Мне кажется, Украина потеряла Крым", - заявила одна из девушек в недавнем телеинтервью. Кроме того, как выяснилось, их родители остались на полуострове, получили российское гражданство и сохранили государственные должности. Мать сестёр даже получила медаль "За возвращение Крыма" в 2014 году.

"Все говорят, что Украина идёт в Европу, а мы себя почувствовали себя, как в 30-е годы Советского Союза, где нас просто заставляют отказаться от наших родителей. Мы свой выбор сделали давно. Родители сделали свой. Мы на него повлиять не можем. И если бы для нас встал вопрос - выбрать конкурс или родителей, мы бы выбрали родителей, как и любой нормальный человек", - прокомментировали девушки свою позицию.

В сообщении общественная телекомпания Украины отметила, что "на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире".

"Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора", — говорится в заявлении украинского общественного вещателя. Телекомпания видит в этом опасность эскалации раскола украинского общества.

В Европейском вещательном союзе отметили, что ответственность за выбор представляющего страну участника лежит непосредственно на национальной телекомпании. "Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. В настоящее время вещатель ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только они будут подтверждены, то будут объявлены на официальных каналах Евровидения", говорится в заявлении на сайте вещателя.