Шакира предстанет перед судом в июне

Колумбийская певица Шакира предстанет перед испанским судом 12 июня по обвинению в неуплате налогов. По версии следствия, исполнительница уклонялась от уплаты подоходного налога и налога на имущество в период с 2012 по 2014 год, в течение которых, по словам представителей прокуратуры, жила в регионе. Речь идет сумме в 14,5 млн евро, которые певица скрывала через компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Представители Шакиры после предъявления ей обвинений, со своей стороны, заявили, что певица не проживала постоянно в Испании до 2015 года и выполнила все свои налоговые обязательства.

С 2010 по 2017 годы Шакира состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Однако на учет в налоговые органы Испании она встала только в 2015 году. Таким образом, налоговики подозревают, что в течение четырех лет певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.