Псы готовятся к гонке на 1343 км на Дальнем Востоке

Десятки псов и их хозяев ждут начала одной из самых длинных гонок на собачьих упряжках в мире. В "Берингии-2019", которая начнется на российском Дальнем Востоке 3 марта будут участвовать 42 команды. Им предстоит пробежать 1343 км.

У каждого участника, которых называют "каюрами", - упряжка из шести собак, которая в среднем развивает скорость в 14-16 км/ч. За день соревнующиеся проходят от 40 до 100 км. "Подготовить команду, подготовить упряжку - настоящий труд, рассказала участница гонки Алиса Ещенко. - Это дело не одного сезона и даже не двух. Готовить собаку - это настоящая работа".

"У них бывает иногда такое, что они не то что устали, а начинают наглеть: вот, длинная дистанция, мы тут отдохнем. И начинают ложиться. Больше всего я боюсь этого", - добавил ее соперник Никита Рюнов.

По словам собаководов, на животное ни в коем случае нельзя кричать. С ним нужно разговаривать спокойно, но очень важно показать твердость характера. Подготовка собак к гонке - сложная работа, которая может занять несколько сезонов.

В гонке могут на равных участвовать мужчины и женщины. "Мы все равно наравне с мужчинами, - сказала участница гонки Анастасия Силашкина. - Может быть, чисто физически нам где-то сложнее, но мы тренируемся и у нас все получается наравне с мужчинами".

Первая "Берингия" прошла в регионе в 1990 году и составляла всего 250 км. По словам местных властей, гонка ежегодно привлекает тысячи туристов. В этом году, как ожидается, ее посетят 250 тысяч человек.