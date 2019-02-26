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Испания

Смерть Малашенко расследует полиция Испании

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 Антон Хмельнов 
Смерть Малашенко расследует полиция Испании
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Испанская полиция ведёт расследование обстоятельств смерти Игоря Малашенко, скончавшегося в Марбелье. Один из основателей ТВ-канала НТВ, уехавший из страны в 2000 году, Малашенко вернулся в Россию в 2012, а осенью 2017 возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.

Как сообщила вторая жена Малашенко, Божена Рынска, у полиции есть подозрения насильственного характера смерти. Об этом сообщает "Интерфакс". Первоначально сообщалось о том, что Игорь Малашенко покончил с собой.

Малашенко стал заметной фигурой российской телеиндустрии в начале 1990-х годов, с 1993 он возглавлял ТВ-компанию НТВ, а позднее стал одним из руководителей ЗАО "Медиа-Мост", входившей в группу компаний олигарха Владимира Гусинского. В начале 2000-х годов Игорь Малашенко уехал жить за границу, и вернулся в Россию лишь в 2012 году. Осенью 2017 года он возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах, но через несколько месяцев оставил этот пост.

Свою версию обстоятельств смерти мужа на странице в Facebook излагает Божена Рынска.


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