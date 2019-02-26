Картины из Lego по-китайски

Для создания гигантской картины, представляющей историю канатных дорог в северо-восточном китайском городе Далянь Цзян Шенхуи использовал более чем 80 000 кубиков Lego. "Полотно" длиной 1,8 м и шириной 2,8 м в 36 цветах он собирал 120 часов, запечатлев знаменитый трамвай-фуникулер 210-го маршрута.

Трамвай 201 - настоящий музей на колесах: все его внешнее и внутренне убранство отреставрировано и служит людям с 1909 года.

Далянь основали русские в 1989 году и назвали его порт Дальний. Город известен 110-летней историей канатных дорог. Их над этим городом три.