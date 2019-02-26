Мэй перепоручила Brexit парламенту

Тереза Мэй перепоручает Brexit парламенту. Информируя депутатов Палаты общин о последних результатах переговоров с Евросоюзом, проведенных в частности на саммите ЕС-ЛАГ в Шарм-эш-Шейхе, премьер-министр предложила им три варианта развития событий: проголосовать 12 марта по имеющемуся соглашению с Евросоюзом, в случае негативного голосования, высказаться о выходе из ЕС без сделки и, наконец, если такой вариант тоже не пройдет, проголосовать за отсрочку.

“Если Палата общин, отказавшись одобрить соглашение с ЕС, затем откажется одобрить выход

из Евросоюза без сделки 29 марта, тогда 14 марта правительство попросит депутатов проголосовать за отсрочку Brexit'a в рамках 50-й статьи (Лиссабонского договора - прим.ред.). И если палата проголосует за отсрочку, необходимо будет подвести под это соответствующую законодательную базу", - заявила Тереза Мэй в частности.

При этом она подчеркнула, что выступает против отсрочки и особенно против продолжительной отсрочки, поскольку в таком случае Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент, намеченных на конец мая.

Взявший затем слово лидер лейбористской оппозиции Джереми Корбин подверг тактику Терезы Мэй резкой критике: "Премьер-министр стала настоящим экспертом в том, что касается затягивания Brexit'a. Но проблема заключается в том, что уже совсем скоро наступит 29 марта, и последствия затягивания все более очевидны и реальны для промышленности и рынка труда нашей страны. Каждая задержка усиливает неопределенность, инвесторы отказываются вкладывать в промышленность, сокращаются рабочие места, возрастают риски. Реальные последствия циничной тактики премьер-министра ощущаются по всей стране".

Тереза Мэй добавила, что в случае решения об отсрочке, она немедленно обратится с соответствующим запросом к руководству ЕС.