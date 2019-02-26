Мамаев и Кокорин остаются вне игры: Мосгорсуд не стал освобождать футболистов

Мосгорсуд отказался освобождать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина из-под стражи. Защита добивалась отмены постановления о продлении ареста по уголовному делу о драке в кафе. Адвокаты говорили, что не видят оснований для заключения спортсменов, и настаивали, что вина их подзащитных не подтверждается. Судью Дмитрия Монекина эти доводы не убедили.

После завершения слушаний защита пообещала обратиться в международные инстанции. Адвокат Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что подготовит жалобу в Европейский суд по правам человека, как только получит письменное постановление Мосгорсуда.

Мамаева и Кокорина обвиняют по уголовным статьям о хулиганства и нанесении побоев. По версии следствия, утром 8 октября футболисты в компании приятелей избили посетителей московского кафе. Пострадали глава департамента минпромторга Денис Пак и гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин. Ещё один эпизод уголовного дела — предполагаемое избиение водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Футболистам грозят реальные тюремные сроки.